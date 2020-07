Ride stompin’ celebrations highlight final July races at I-90 Speedway

HARTFORD, S.D. (Dakota News Now) - Wild celebrations and terrific finishes highlighted the final July races at I-90 Speedway on Saturday evening in Hartford. Click on the video viewer to see last night’s feature winners! Full race results are listed below:

Midwest Sprint Touring Series

Property Solutions of America A Feature (25 Laps): 1. 53-Jack Dover[5]; 2. 33-James Broty[3]; 3. 10J-Justin Jacobsma[7]; 4. 11X-Gregg Bakker[10]; 5. 17B-Ryan Bickett[1]; 6. 101-Chuck McGillivray[2]; 7. 17-Lee Goos Jr[9]; 8. 50-Chase Viebrock[12]; 9. 5-Eric Lutz[15]; 10. 2-Derrik Lusk[11]; 11. 33B-Scott Broty[8]; 12. 75-Tommy Barber[17]; 13. 14X-Troy Schreurs[4]; 14. 17O-Dylan Opdahl[16]; 15. 15C-Michael Stien[14]; 16. (DNF) 14-Jody Rosenboom[18]; 17. (DNF) 12L-John Lambertz[13]; 18. (DNF) 5T-Mark Toews[19]; 19. (DNF) 51A-Elliot Amdahl[6]; 20. (DNF) 20-Brant O'Banion[20]

Property Solutions of America Heat 1 (8 Laps): 1. 33-James Broty[2]; 2. 10J-Justin Jacobsma[4]; 3. 17-Lee Goos Jr[3]; 4. 12L-John Lambertz[1]; 5. 11X-Gregg Bakker[7]; 6. 17O-Dylan Opdahl[6]

Property Solutions of America Heat 2 (8 Laps): 1. 33B-Scott Broty[1]; 2. 101-Chuck McGillivray[2]; 3. 53-Jack Dover[6]; 4. 2-Derrik Lusk[4]; 5. 5-Eric Lutz[3]; 6. 14-Jody Rosenboom[5]; 7. 5T-Mark Toews[7]

Property Solutions of America Heat 3 (8 Laps): 1. 17B-Ryan Bickett[1]; 2. 51A-Elliot Amdahl[2]; 3. 14X-Troy Schreurs[5]; 4. 50-Chase Viebrock[3]; 5. 15C-Michael Stien[4]; 6. 75-Tommy Barber[6]

IMCA Racesaver Sprints

A Feature (20 Laps): 1. 8-Micah Slendy[3]; 2. 51A-Elliot Amdahl[15]; 3. 77-Taylor Ryan[1]; 4. 43MB-Jesse Lindberg[4]; 5. 1S-Ryan Voss[8]; 6. 2D-Dusty Ballenger[10]; 7. 02-Mitchell Dvorak[6]; 8. 22W-Aaron Werner[2]; 9. 24T-Chris Thram[14]; 10. 9ER7-John Otte[12]; 11. 84-Chris Roseland[11]; 12. 32T-Trefer Waller[18]; 13. 0-Sam Henderson[17]; 14. 20B-Bryan Park[5]; 15. 98-Nate Barger[9]; 16. 17D-Robert Dvorak[19]; 17. 99-Tony Drueke[13]; 18. 7-Johnny Sullivan[16]; 19. 27CC-Chayden Carpenter[20]; 20. (DNF) 14-Nick Barger[7]

B Feature (10 Laps): 1. 0-Sam Henderson[1]; 2. 32T-Trefer Waller[4]; 3. 17D-Robert Dvorak[6]; 4. 27CC-Chayden Carpenter[3]; 5. 33-Derek Steen[7]; 6. 17V-Casey Abbas[9]; 7. 32-Darin Spielman[8]; 8. 10-Lincoln Drewis[5]; 9. 12X-Eli Hargreaves[10]; 10. 6B-Bayley Ballenger[11]; 11. (DNS) 35-Mike Stegenga

Heat 1 (8 Laps): 1. 8-Micah Slendy[2]; 2. 2D-Dusty Ballenger[6]; 3. 02-Mitchell Dvorak[3]; 4. 99-Tony Drueke[7]; 5. 0-Sam Henderson[4]; 6. 10-Lincoln Drewis[1]; 7. 17V-Casey Abbas[5]

Heat 2 (8 Laps): 1. 14-Nick Barger[4]; 2. 84-Chris Roseland[6]; 3. 77-Taylor Ryan[1]; 4. 24T-Chris Thram[5]; 5. 35-Mike Stegenga[3]; 6. 17D-Robert Dvorak[7]; 7. 12X-Eli Hargreaves[2]

Heat 3 (8 Laps): 1. 43MB-Jesse Lindberg[2]; 2. 22W-Aaron Werner[1]; 3. 1S-Ryan Voss[4]; 4. 51A-Elliot Amdahl[5]; 5. 27CC-Chayden Carpenter[3]; 6. 33-Derek Steen[6]; 7. 6B-Bayley Ballenger[7]

Heat 4 (8 Laps): 1. 98-Nate Barger[4]; 2. 20B-Bryan Park[2]; 3. 9ER7-John Otte[6]; 4. 7-Johnny Sullivan[3]; 5. 32T-Trefer Waller[5]; 6. 32-Darin Spielman[1]

Late Model Street Stocks

A Feature (18 Laps): 1. 45-Craig Hanisch[5]; 2. 71-Zach Olivier[9]; 3. 51-Billy Prouty[1]; 4. 98-Dan Jensen[8]; 5. 83X-Brylee Gough[3]; 6. 99-Ryan DeBoer[14]; 7. 20X-Derrick Nordstrom[11]; 8. (DNF) 64-Cory Yeigh[6]; 9. (DNF) 25Z-Tyler Zebell[13]; 10. (DNF) 40-Tim Dann[10]; 11. (DNF) 21-Ronald Howe[2]; 12. (DNS) 29Z-JJ Zebell; 13. (DNS) 55-John Hoing; 14. (DNS) 9-Kyle DeBoer

Heat 1 (8 Laps): 1. 51-Billy Prouty[2]; 2. 83X-Brylee Gough[3]; 3. 98-Dan Jensen[5]; 4. 45-Craig Hanisch[4]; 5. 40-Tim Dann[6]; 6. 99-Ryan DeBoer[7]; 7. (DNF) 9-Kyle DeBoer[1]

Heat 2 (8 Laps): 1. 21-Ronald Howe[2]; 2. 64-Cory Yeigh[4]; 3. 71-Zach Olivier[5]; 4. 29Z-JJ Zebell[3]; 5. 55-John Hoing[7]; 6. 20X-Derrick Nordstrom[1]; 7. (DNF) 25Z-Tyler Zebell[6]

USRA B-Mods

A Feature (15 Laps): 1. 27-Tyler Myers[10]; 2. 2020-John Kaiser[2]; 3. 6K-Logan Kafka[13]; 4. 14NX-Skyelar DeVaney[15]; 5. 22T-Tyler Tesch[6]; 6. 21K-Dave Kennedy[19]; 7. 1M-Camden Myers[9]; 8. 07-Aaron De Thury[16]; 9. 97-Damien Vandenberg[18]; 10. 21T-Trevor Tesch[20]; 11. 22-Justin Voeltz[14]; 12. 12X-Erik Beman[11]; 13. 29-Jesse Reynolds[1]; 14. W-Doug Wallis[4]; 15. 81-Tanner James[3]; 16. 1K-Scott Kennedy[5]; 17. 66R-Randy Vanveldhuizen[17]; 18. 20-Derek Vanveldhuizen[8]; 19. 175-Ray Feltman[7]; 20. 18D-Chris Goetz[12]

B Feature (8 Laps): 1. 07-Aaron De Thury[1]; 2. 66R-Randy Vanveldhuizen[3]; 3. 97-Damien Vandenberg[5]; 4. 21K-Dave Kennedy[4]; 5. 21T-Trevor Tesch[2]; 6. 4S-Chuck Chernotik Jr[7]; 7. 8M-Kaleb Modder[11]; 8. 15-Adam Chernotik[9]; 9. 791-David Steen[10]; 10. (BF) 59-Jed Regnier[6]; 11. (DNF) 66-Jeff Wittrock[8]

Heat 1 (6 Laps): 1. 27-Tyler Myers[7]; 2. 14NX-Skyelar DeVaney[4]; 3. 22T-Tyler Tesch[6]; 4. 12X-Erik Beman[2]; 5. 07-Aaron De Thury[3]; 6. 97-Damien Vandenberg[5]; 7. 15-Adam Chernotik[1]

Heat 2 (6 Laps): 1. 2020-John Kaiser[2]; 2. 27X-Kevin Joachim[1]; 3. 175-Ray Feltman[6]; 4. 18D-Chris Goetz[5]; 5. 21T-Trevor Tesch[4]; 6. 59-Jed Regnier[3]; 7. 791-David Steen[7]

Heat 3 (6 Laps): 1. 81-Tanner James[2]; 2. 20-Derek Vanveldhuizen[6]; 3. 29-Jesse Reynolds[1]; 4. 6K-Logan Kafka[5]; 5. 66R-Randy Vanveldhuizen[4]; 6. 4S-Chuck Chernotik Jr[3]; 7. (DNF) 8M-Kaleb Modder[7]

Heat 4 (6 Laps): 1. 1M-Camden Myers[6]; 2. W-Doug Wallis[2]; 3. 1K-Scott Kennedy[3]; 4. 22-Justin Voeltz[4]; 5. 21K-Dave Kennedy[5]; 6. 66-Jeff Wittrock[1]

USRA Hobby Stocks

A Feature (12 Laps): 1. 61N-Nick Brady[6]; 2. 11T-Todd Uhl[8]; 3. 6-Dustin Gulbrandson[11]; 4. X-Tyler Schlumbohm[10]; 5. 18K-Landon Krohn[5]; 6. 82-Dylan Fitzpatrick[18]; 7. 33JN-Joel Norris[4]; 8. 3-Brian Campbell[15]; 9. K9-Mike Pechous[1]; 10. 23-Marty Halouska[3]; 11. 86-Tracy Halouska[7]; 12. 0-Jason Bradley[13]; 13. 15-Thomas Kracht[16]; 14. 4T-Derek Baartman[14]; 15. 22W-Michael Weidert[19]; 16. 20-Travis Christensen[2]; 17. 8-Levi Vander Weide[9]; 18. 69-Cayden Wessels[17]; 19. 37-Jason Scott[20]; 20. L82-Logan Fitzpatrick[12]

B Feature (8 Laps): 1. 69-Cayden Wessels[4]; 2. 82-Dylan Fitzpatrick[6]; 3. 22W-Michael Weidert[2]; 4. 37-Jason Scott[1]; 5. 65-DJ Jones[9]; 6. 2K-Mike Kiggins[8]; 7. 99-Bill Christiansen[10]; 8. 88-Chad Dubac[3]; 9. 40J-Justin Peterson[12]; 10. 151-Tony Morehead[5]; 11. (DNF) 45-Jon Stykel[7]; 12. (DNS) 67-Alec Blackford

Heat 1 (6 Laps): 1. 6-Dustin Gulbrandson[6]; 2. 86-Tracy Halouska[5]; 3. 33JN-Joel Norris[4]; 4. 0-Jason Bradley[3]; 5. 37-Jason Scott[2]; 6. 151-Tony Morehead[7]; 7. (DNF) 65-DJ Jones[1]

Heat 2 (6 Laps): 1. K9-Mike Pechous[2]; 2. 11T-Todd Uhl[5]; 3. L82-Logan Fitzpatrick[6]; 4. 4T-Derek Baartman[4]; 5. 22W-Michael Weidert[7]; 6. 82-Dylan Fitzpatrick[3]; 7. 99-Bill Christiansen[1]

Heat 3 (6 Laps): 1. 18K-Landon Krohn[4]; 2. 20-Travis Christensen[3]; 3. 8-Levi Vander Weide[5]; 4. 3-Brian Campbell[2]; 5. 88-Chad Dubac[1]; 6. (DNF) 45-Jon Stykel[6]; 7. (DNS) 67-Alec Blackford

Heat 4 (6 Laps): 1. X-Tyler Schlumbohm[5]; 2. 61N-Nick Brady[4]; 3. 23-Marty Halouska[3]; 4. 15-Thomas Kracht[7]; 5. 69-Cayden Wessels[1]; 6. 2K-Mike Kiggins[2]; 7. 40J-Justin Peterson[6]

