Dakota News Now to air its annual Holiday Choir Special

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) - The holidays are right around the corner.

Once again, Dakota News Now will present its Holiday Choir Special.

The half-hour program will feature performances by choirs from across the region.

This year’s program includes performances by: University of Sioux Falls Madrigal, Lincoln High School, O’Gorman High School, Whittier Middle School, Mitchell Area Children’s Choirs and Geoff Gunderson Guitar Program of Sioux Falls.

Dakota News Now has produced this holiday special for 10 years.

To mark the milestone, Dakota News Now is re-airing many of our past productions.

You can see the choir specials beginning Saturday, December 10. A schedule is below:

KSFY

Date Time Episode December 10 4:00 am 2014 December 10 4:30 am 2015 December 11 4:00 am 2016 December 11 4:30 am 2017 December 11 4:00 pm 2018 December 11 4:30 pm 2019 December 17 4:00 am 2020 December 17 4:30 am 2021 December 18 4:00 am 2014 December 18 4:30 pm 2015 December 18 4:00 pm 2016 December 18 4:30 pm 2017 December 24 4:00 am 2021 December 24 4:30 am 2022 December 24 11:00 am 2021 December 24 11:30 am 2022 December 24 4:30 pm 2022 December 25 4:00 am 2021 December 25 4:30 pm 2022 December 25 8:30 am 2022

KDLT

Date Time Episode December 10 4:00 am 2014 December 10 4:30 am 2015 December 10 5:00 pm 2016 December 11 4:30 am 2017 December 11 5:30 am 2018 December 12 12:30 am 2019 December 12 2:30 am 2020 December 17 4:30 am 2021 December 17 5:00 am 2014 December 17 5:00 pm 2015 December 18 4:30 am 2016 December 19 12:30 am 2017 December 19 2:30 am 2018 December 24 4:00 am 2022 December 24 4:30 am 2021 December 24 5:00 am 2022 December 24 12:00 pm 2021 December 24 12:30 pm 2022 December 24 1:00 pm 2021 December 24 1:30 pm 2022 December 24 5:00 pm 2022 December 25 3:00 am 2022 December 25 5:00 am 2022 December 25 12:00 pm 2022 December 25 12:30 pm 2014 December 25 1:00 pm 2015 December 25 1:30 pm 2016 December 25 2:00 pm 2017 December 25 2:30 pm 2018 December 25 3:00 pm 2019 December 25 3:30 pm 2020 December 25 4:00 pm 2021 December 25 4:30 pm 2022

FOX Sioux Falls

Date Time Episode December 10 4:00 am 2014 December 10 4:30 am 2015 December 11 2:00 am 2016 December 11 2:30 am 2017 December 11 4:00 am 2018 December 11 4:30 am 2019 December 11 5:00 am 2020 December 12 2:30 am 2021 December 12 3:00 am 2014 December 12 3:30 am 2015 December 17 4:00 am 2016 December 17 4:30 am 2017 December 17 4:00 pm 2018 December 17 4:30 pm 2019 December 18 3:00 am 2020 December 18 3:30 am 2021 December 18 4:00 am 2014 December 18 4:30 am 2015 December 19 2:30 am 2016 December 19 3:00 am 2017 December 19 3:30 am 2018 December 20 1:30 am 2022 December 20 2:30 am 2022 December 21 1:30 am 2022 December 21 2:30 am 2022 December 22 1:30 am 2022 December 22 2:30 am 2022 December 23 1:30 am 2022 December 23 2:30 am 2022 December 24 4:30 am 2022 December 25 3:00 am 2022 December 25 4:00 am 2022 December 25 5:00 am 2022 December 25 7:00 am 2022

CW Sioux Falls

Date Time Episode December 10 4:00 am 2014 December 10 4:30 am 2015 December 11 2:00 am 2016 December 11 2:30 am 2017 December 11 4:00 am 2018 December 11 4:30 am 2019 December 11 5:00 am 2020 December 12 2:30 am 2021 December 12 3:00 am 2014 December 12 3:30 am 2015 December 17 4:00 am 2016 December 17 4:30 am 2017 December 17 4:00 pm 2018 December 17 4:30 pm 2019 December 18 3:00 am 2020 December 18 3:30 am 2021 December 18 4:00 am 2014 December 18 4:30 am 2015 December 19 2:30 am 2016 December 19 3:00 am 2017 December 19 3:30 am 2018 December 20 1:30 am 2022 December 20 2:30 am 2022 December 21 1:30 am 2022 December 21 2:30 am 2022 December 22 1:30 am 2022 December 22 2:30 am 2022 December 23 1:30 am 2022 December 23 2:30 am 2022 December 24 4:30 am 2022 December 25 3:00 am 2022 December 25 4:00 am 2022 December 25 5:00 am 2022 December 25 7:00 am 2022

