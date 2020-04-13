COVID-19 Translation - اَلْعَرَبِيَّةُ

(الاسم) ، أعمل كمترجم في مركز ال ام سي سي

هذا البث المباشر هو جزء من سلسلة نقوم بها من أجل تقديم المعلومات اللازمة حول فيروس كوفيد ١٩ إلى مختلف المجتمعات غير الناطقة باللغة الإنجليزية في سيو فولز

مرض الكورونا او الفيروس التاجي هو مرض تنفسي ينتقل من شخص لآخر

يعاني مرضى الاكليل من أمراض تنفسية خفيفة إلى شديدة مع أعراض

- حمى 100 درجة أو أعلى

- سعال

- ضيق في التنفس

في الحالات الشديدة ، يعاني بعض المرضى من الالتهاب الرئوي في كل من الرئتين وفشل متعدد الأعضاء وفي بعض الحالات الموت

ينتشر الفيروس بين الأشخاص في مسافة قريبة من بعضهم البعض (أقل من 6 أقدام) . الفايروس ينتقل الرذاذ الناتج عند السعال او العطاس لشخص مصاب. قد يكون من الممكن أيضًا أن ينتقل الفيروس كوفيد ١٩ الى الأشخاص عن طريق لمس أسطح أو أشياء تحتوي على الفيروس ثم لمس الأنف أو الأعين او الفم.

لا يوجد لقاح ضد كوفيد ١٩ ولا يوجد علاج محدد مضاد لهذا الفيروس. يمكن للأشخاص الذين يعانون من كوفيد ١٩ طلب الرعاية الطبية للمساعدة في تخفيف الأعراض.

قد يكون ال كوفيد ١٩ أشد خطورة على كبار السن والأشخاص الذين يعانون سلفاً من حالات صحية مزمنة.

كيف يمكنني منع الفيروس من الانتشار؟

- تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض

- تجنب التجمعات الاجتماعية التي يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص

- تجنب الاتصال الجسدي (المعانقة والمصافحة وغيرها)

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة

- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول والذي يحتوي على الأقل 60٪ من الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون

- إذا كنت مريضًا, ابق في المنزل ، وحد من الاتصال الوثيق مع الآخرين واتصل بطبيبك قبل الذهاب إلى العيادة

- قم بتغطية الفم و الانف بمنديل عند السعال أو العطس ، ثم قم برمي المحارم في سلة المهملات

- قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي تلمسها بشكل متكرر

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مريضًا ، خاصة إن كانت الأعراض مشابهة ل أعراض مرض كوفيد ١٩ مثل السعال والحمى و/ أو ضيق التنفس... عليكم

- البقاء في المنزل ، والحد من الإقتراب من الآخرين

(البقاء في غرفة واحدة ، بعيدًا عن الآخرين في منزلك واستخدام حمام منفصل إذا أمكن ، وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية مع الأخرين)

- غسيل الأيدي بانتظام

- الحصول على قسط من الراحة واكثار من شرب السوائل

- بتنظيف الأسطح بانتظام

- الإتصال بطبيبك قبل الذهاب إلى العيادة

إذا كنت قد سافرت مؤخرًا من بلد أو منطقة فيه انتشار لمرض لـ كوفيد ١٩

اتصل بطبيبك وأخبره عن سفرك الأخير. سوف يقدم لك النصح حول ما يجب القيام به -

قد تضطر إلى عزل نفسك في المنزل وتقييد حركاتك لمدة تصل إلى أسبوعين. -

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة ، فإمكانك الإتصال بالمركز الرئيسي للمعلومات وطلب المساعدة.

وفي الحالات الطارئة يمكنكم الإتصال ب مركز المساعدة ٢١١ ثم اضغط على "٢" أو قم بزيارة موقعنا

www.helplinecenter.org/

يمكنك أيضًا الاتصال بالمركز متعدد الثقافات على 605.367.7401

إذا كنت بحاجة إلى طعام أو إمدادات من الضروريات الأساسية:

- ستستمر مدارس منطقة سيوفولس في تقديم وجبات الإفطار والغداء مجانًا طوال فترة إغلاق المدارس، من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا لأي طفل يتراوح عمره بين 1 و 18 عامًا. وستكون هذه الوجبات عبارة عن وجبات غداء سريعة التحضير يمكن استلامها ونقلها إلى المنزل لتناول الطعام

= مواقع الغذاء هي مدارس التالية: لورا بي أندرسون أو هايثورن أو آن سوليفان أو تيري ريدين أو مدرسة لوول الإبتدائية

= التفاصيل الكاملة على الموقع

smore.com/ah6sh

- تغذية في داكوتا الجنوبية لديها برنامج متنقل لتخزين المواد الغذائية: سيكون الطعام في علب وأكياس معبأة مسبقًا وسيتم توزيعها من خلال أسلوب القيادة. للإطلاع على المواعيد قم بزيارة موقع

www.feedingsouthdakota.org

- سيتم توزيع الغداء على طلاب منطقة سيوفولس الى المنزل. للحصول على تفاصيل قم بزيارة

completemediainc.com/food-for-se-kids

- مساعدة كورونا في سيوفولس ستوزع الأساسيات الضروري لمنزلكم او يمكنكم استلامها بأنفسكم.

قم بزيارة موقعنا للحصول على المزيد من التفاصيل

www.coronahelpsf.com/i-need-help

لقضايا الإسكان

- بعث العمدة بول تن هاكين برسالة إلى جميع المؤجرين ومقدمي خدمات الإسكان في سيو فولز لحثهم على العمل مع المستأجرين لتأخير أي عمليات إخلاء وخاصة الناتجة من التحديات المالية من كوفيد ١٩

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في قضايا الإسكان ، يرجى الاتصال بالمركز متعدد الثقافات على 605.367.7401

إذا تم تسريحك من العمل أو تم تخفيض ساعات عملك بسبب كوفيد ١٩

- أنشأ عمدة مدينة سيوفولس صندوقاً مالياً سيو فولس وان. بإمكانكم تقديم الطلبات من خلال الإتصال ب ٢١١ ثم الضغط على رقم "٢" أو قم بزيارة موقع

www.helplinecenter.org/

- لتقديم طلب للحصول على إعانة البطالة عليكم الإتصال ب قسم العمل على رقم 605.773.3101

او قم بزيارة موقع

dlr.sd.gov

- لدى مؤسسة المجتمع الكاثوليكي صندوق لتقديم المساعدة المالية. اتصل بالكنيسة المحلية أو بالقس للحصول على التفاصيل

- إذا قمت بتقديم سجلات الضرائب في عام 2018 أو 2019، سترسل لك حكومة الولايات المتحدة دفعة لمرة واحدة إلى حسابكم البنك المستعمل في آخر سجل ضريبي مقدم

سيكون المبلغ للأشخاص ذوي الدخل السنوي يصل إلى 75000 دولار

١٢٠٠ دولار للأفراد

٢٤٠٠ دولار للأزواج

ومبلغ إضافي قدره ٥٠٠ دولار لكل طفل دون سن ال ١٦ وكان ضمن أخر سجل ضريبي

هذه هي نهاية البث المباشر اليوم. جزيل الشكر ل أخبار داكوتا نيوز لمساعدة في هذا البث.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في أي شيء تحدثت عنه اليوم ، فيرجى الاتصال بمركزنا إم سي سي على 605.367.7401

شكرًا لكم جميعًا على المشاهدة ، نأمل أن تكون المعلومات التي قدمناها مفيدة

تذكروا أن تغسلوا يديك ، وأن تمارسوا التباعد الاجتماعي وقبل كل شيء ، حافظوا على سلامتكم

