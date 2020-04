COVID-19 Translation - Français

Bonjour et bienvenue à cette vidéo du Centre Multiculturel. Je suis Alasdair Selmes, le sous-directeur et aussi interprète en français.

Cette vidéo fait partie d’une série on fait ici pour diffuser information sur COVID19 parmi les différentes communautés issues d’un milieu non anglophone.

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie respiratoire qui peut se propager d'une personne à l'autre.

Les patients atteints de COVID-19 ont eu une maladie respiratoire légère à sévère avec des symptômes des :

• fièvre de 100 degrés ou plus

• la toux

• essoufflement

Dans les cas graves, certains patients ont une pneumonie dans les deux poumons, défaillance multi-organes et dans certains cas, la mort.

Le virus se propage entre des gens qui ont eu des contacts étroits avec des autres (ça veut dire moins de 2 mètres) a travers des gouttelettes qui se produisent quand une personne infectée tousse ou éternue. Il est aussi possible de s’infecter avec le COVID19 en touchant une surface ou un objet déjà contaminé et ensuite en touchant votre nez, vos yeux, ou votre bouche.

Il n’existe aucun vaccin ni aucun traitement antiviral contre le COVID19. Les gens infectés par le virus peuvent chercher des soins médicaux pour aider à soulager les symptômes.

Les personnes âgées et les personnes avec des pathologies sous-jacentes ont un risque plus élevé s’ils contractent le virus.

Donc, comment est-ce qu’on peut empêcher le virus de se propager ?

• Évitez les contacts étroits avec les personnes malades.

• Évitez les rassemblements sociaux de plus de 10 personnes et éviter tout contact physique (étreindre, serrer la main, etc.).

• Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées.

• Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool qui contient au moins 60% d'alcool si le savon et l'eau ne sont pas disponibles.

• Si vous êtes malade : restez à la maison, limitez les contacts étroits avec les autres et appelez votre médecin avant d'aller à la clinique.

• Couvrez votre toux ou éternuez avec un mouchoir, puis jetez le mouchoir à la poubelle.

• Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchés.

Si vous, ou un membre de votre famille, tombez malade, en particulier si vous ressentez des symptômes de COVID19 – une toux, une fièvre, le souffle court - il faut :

• Restez chez-vous, limiter le contact étroit avec des autres personnes : ça veut dire rester dans une seule salle, loin des autres, utiliser une salle de bain séparée si possible, éviter de partager des objets personnels.

• Laver-vous souvent les mains.

• Se reposer et s’hydrater.

• Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces souvent.

• Appelez votre médecin avant d’aller à la clinique.

Si vous avez récemment voyager d’un pays ou une région où le virus est déjà bien répandu :

• Appelez votre médecin pour l’informer de votre voyage récent. Il vous conseillera sur ce que vous devrez faire.

• Il se peut que vous devriez vous isoler chez-vous et restreindre des petits trajets hors de la maison pour jusqu’à deux semaines.

Si vous avez besoin d’aide, le principal contact à Sioux Falls pour information sur l’assistance d’urgence est le Helpline Center. Si vous cherchez aide mais vous ne savez pas où le trouver, appelez le deux – un – un et ensuite appuyez « deux » ou visitez www.helplinecenter.org.

Vous pouvez aussi appelez le Centre Multiculturel sur le 605-367-7401.

Si vous avez besoin de nourriture ou des nécessites de base :

• Le secteur scolaire de Sioux Falls va continuer a fournir un petit déjeuner et un déjeuner gratuit pendant la fermeture des écoles, de 11:30 à 12:30 pour tous les enfants âgés de un an a dix-huit ans. Ces repas seront sous forme de panier-repas pour passer prendre et apporter chez-vous pour manger.

o On peut obtenir ces repas aux écoles primaires de : Laura B. Anderson, Hawthorne, Hayward, Anne Sullivan, Terry Redlin, et Lowell.

o Pour tous les détails, visitez smore.com/ah6sh

• Feeding South Dakota dirige un banque alimentaire mobile : la nourriture est emballée dans des boites et des sacs et elle sera distribuée à travers d’un service au volant. Visitez www.feedingsouthdakota.org pour les horaires.

• Food for Sioux Empire Kids organisera des livraisons de nourriture à votre maison. Visitez completemediainc.com/food-for-se-kids pour les détails.

• Corona Help SF distribuera des nécessités de base à votre maison et ont aussi de la nourriture disponible pour passer prendre. Visitez www.coronahelpsf.com/i-need-help pour les détails.

Pour les problèmes de logement :

• Le maire, Paul TenHaken, a envoyé une lettre aux loueurs en meublé professionnels de Sioux Falls pour les pousser à travailler avec leurs locataires pour retarder toutes les expulsions dues aux défis financiers causés par le COVID19. Si vous avez besoin d’aide avec des problèmes de logement je vous invite à appeler le Centre Multiculturel sur le 605-367-7401.

Si vous avez été renvoyé de votre travail ou si vous travaillez des heures réduites à cause de COVID19 :

• Le maire a créé un fond qui s’appelle « One Sioux Falls Fund » auquel on peut postuler pour recevoir de l’aide financier. Appelez le Helpline Center sur le deux-un-un et puis appuyer le « deux » ou visiter www.helplinecenter.org.

• Pour faire une demande pour recevoir une allocation chômage, appelez le service de travail de Dakota du Sud sur le 605-773-3101 ou visitez dlr.sd.gov.

• Catholic Community Foundation a aussi un fonds pour fournir de l’aide financier. Mettez-vous en contact avec votre paroisse locale pour plus de détails.

• Si vous avez déposé une déclaration d’impôts en 2018 ou 2019, le gouvernement fédéral des Etats-Unis a annoncé qu’il va envoyer un versement exceptionnel au compte bancaire utilisé sur votre déclaration. Toutes les personnes qui gagnent jusqu’à soixante-quinze mille dollars chaque année recevront :

o Mille deux cent dollars pour les individuels.

o Deux mille quatre cent dollars pour les couples.

o Cinq cent dollars supplémentaires pour chaque enfant âgé de moins de seize ans.

Donc ça conclut notre vidéo aujourd’hui.

Si vous avez besoin d’aide avec quelque chose dont j’ai parlé, n’hésitez pas à appeler le Centre Multiculturel sur 605-367-7401.

Merci beaucoup d’avoir regardé ce vidéo, nous espérons que l’information que nous avons fournie est utile. Ne pas oublier de laver les mains, faire attention à la distanciation sociale et, surtout, être prudents !