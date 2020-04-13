COVID-19 Translation - русский язык

Здравствуйте и добро пожаловать на прямую трансляцию Фейсбука из Мульти-Культурного Центра. Меня зовут Кристина, и я работаю переводчиком в Мульти-Культурном Центре.

Прямое вещание – это часть информационной серии о КОВИД-19 для не англоговорящих жителей Сью-Фолс.

Короновирусная инфекция 2019 (COVID-19) это респираторное заболевание, которое передается от человека к человеку.

Заболевание COVID-19 проходит в средней и тяжелой форме со следующими симптомами:

- Лихорадка от 100 градусов и выше

- Кашель

- Отдышка

В тяжелых случаях, у некоторых пациентов развивается пневмония обоих легких, полиорганная недостаточность и в отдельных случаях смерть.

Как я могу остановить распростаранение вируса?

- Избегать близкого контакта с больными людьми.

- Избегать массового скопления людей (более 10 человек) и избежание физического контакта (объятия, пожимание рук и тд).

- Избегать касания ваших глаз, носа и рта немытыми руками.

- Мыть руки часто с мылом и водой по меньшей мере в течении 20 секунд. Использовать дезинфицирующее средство для рук с содержанием алкоголя (не менее 60%), если нет доступа к воде и мылу.

- Если вы больны: оставайтесь дома, ограничьте близкий контакт с другми и позвоните доктору до похода в больницу.

- Прикрывайте ваш кашель или чихание салфеткой, затем нужно выбросить салфетку в мусор.

- Вытирайте и дезинфицируйте поверхности и объекты, до которых вы часто дотрагиваетесь.

Вирус заражает людей которые находятся на близком расстоянии друг от друга (менее 6 футов) и распространяется через капли, когда зараженный чихает или кашляет. Человек также может заразиться КОВИД-19 при прикосновении к поверхности или предмету на котором находится вирус и затем при прикосновении к носу, глазам или рту.

От КОВИД-19 пока что нет вакцины или определенного противовирусного лечения. Люди зараженные КОВИД-19 могут обратиться за медицинской помощью для лечения симптомов.

Люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями находятся в зоне повышенного риска от КОВИД-19.

Если Вы или член Вашей семью больны, особенно если Вы или они чувствуют симптомы КОВИД-19 такие, как кашель, лихорадка и/или отдышка:

• Оставайтесь дома, ограничьте близкий контакт с другими (оставайтесь в одной комнате, по дальше от остальных членов семьи и если возможно пользуйтесь отдельным туалетом, не давайте использовать ваши личные вещи)

• Часто мойте руки

• Достаточно отдыхайте и пейте достаточное количество воды

• Часто очищайте поверхности

• Заранее позвоните доктору до похода в клинику

• Если вы недавно были в стране или зоне распространения КОВИД-19:

• Позвоните доктору и дайте знать о недавней поездке. Доктор даст вам рекомендацию о том что нужно делать.

• Вам может понадобиться самоизоляция и ограничение передвижения до двух недель.

Если Вам нужна помощь, единая справочная служба экстренной помощи в Сью-Фолс это Центр Горячей Линии. Если Вам нужно помощь, но Вы не знаете куда обратиться, звоните 2-1-1 и затем нажмите 2 или зайдите на сайт: «www.helplinecenter.org»

Вы также можете позвонить в Мульти-Культурный Центр по телефону: 605-367-7401.

Если вам нужны продукты или предметы первой необходимости:

• Школьный округ Сью Фолс будет продолжать раздавать БЕСПЛАТНЫЕ завтраки и обеды на протяжении всего периода когда школы будут закрыты, с 11:30 утра до 12:30 дня, для всех детей возрастом от 1- 18 лет. Эти обеденные наборы раздаваться в стиле «взял и пошел». Их можно бут подобать и съесть дома.

• Пункты раздачи: школы Laura B. Anderson, Hawthorne, Hayward, Anne Sullivan, Terry Redlin, и Lowell Elementary.

• Все детали на smore.com/ah6sh

• У программы «Прокормить Южную Дакоту» есть мобильная бесплатная столовая: еда будет раздаваться в упаковках и пакетах, проездом в машине. Расписание можно проверить на www.feedingsouthdakota.org.

Трудности с проживанием:

• Мэр Пол Тенхакен, отправил письма всем компаниям предоставляющим услуги жилья в Сью Фолс, чтобы они работали со своими съёмщиками, чтобы отложить любые выселения из-за финансового напряжения, вызванного КОВИД-19. Если Вам нужна помощь по вопросам проживания пожалуйста позвоните в Мульти-Культурный Центр по телефону 605-367-7401.

Если вы потеряли работу или работаете ограниченное количество часов из-за КОВИД-19 :

• Мэр создал Фонд Один Сью Фолс на который вы можете подать заявление для получения компенсации. Звоните по горячей линии 2-1-1 и затем нажмите 2 или посетите веб сайт www.helplinecenter.org.

• Чтобы подать заявление на получение компенсации по безработице, позвоните в Министерство труда Южной Дакоты по телефону 60-773-3101 или зайдите на dlr.sd.gov

• У Catholic Community Foundation есть фонд для оказания финансовой помощи. Поговорите со своим пастором или прихожанами, чтобы узнать больше.

• Если Вы оформляли налоги в 2018 или 2019 году, правительство США сделает одноразовую выплату по банковским реквизитам указанным на самой последней налоговой декларации. Для всех зарабатывающих менее $75,000 в год будет выплачено:

 - $1200 на человека

 - $2400 на пару

 - $500 дополнительно на каждого ребенка до 16 лет, которій біл включен в налоговую декларацию

Это конец нашего прямого вещания на сегодня. Спасибо Dakota News за вашу помощь.

Если вам нужна помощь с чем-либо о чем мы разговаривали сегодня, пожалуйста обратитесь в Мульти-Культурный Центр по телефону 605-367-7401.

Спасибо за ваше внимание, мы надеемся что все предоставленная информация окажется полезной для вас-не забывайте мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и берегите себя прежде всего!