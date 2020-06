Photo finish in Midwest Sprint Touring Series highlights Saturday night lights at I-90 Speedway

An exciting finish in the featured Midwest Touring Sprint Series highlighted the latest Saturday night lights at I-90 Speedway.

Hull's Justin Jacobsma was leading on the final lap of the feature event when he slowed up with what appeared to be engine trouble. Jack Dover charged from second and the two had a photo finish at the line.

Jacobsma ended up taking the checkered flag by 0.088 seconds!

Click on the video viewer to see highlights of the dramatic finish and more. Full results from the evening are listed below:

I-90 RACE RESULTS FOR 6-13-20

Midwest Sprint Touring Series

Property Solutions of America A Feature (25 Laps): 1. 10J-Justin Jacobsma[2]; 2. 53-Jack Dover[24]; 3. 2-Derrik Lusk[10]; 4. 17B-Ryan Bickett[20]; 5. 1-Nick Haygood[4]; 6. 9N-Wade Nygaard[1]; 7. 51A-Elliot Amdahl[12]; 8. 5-Eric Lutz[18]; 9. 101-Chuck McGillivray[14]; 10. 14-Jody Rosenboom[6]; 11. 86-Zac Taylor[19]; 12. 2K-Kevin Ingle[15]; 13. 77M-Damon McCune[23]; 14. 4-Cody Hansen[7]; 15. 20-Brant O'Banion[17]; 16. (DNF) 24BH-Joey Danley[13]; 17. (DNF) 15-Christian Bowman[5]; 18. (DNF) 11X-Gregg Bakker[11]; 19. (DNF) 17-Lee Goos Jr[9]; 20. (DNF) 33-Trevor Smith[21]; 21. (DNF) 11M-Brendan Mullen[3]; 22. (DNF) 88-Travis Reber[16]; 23. (DNF) 20X-Casey Fredrichsen[8]; 24. (DNF) 12-Troy Schreurs[22]

B Feature (10 Laps): 1. 17B-Ryan Bickett[2]; 2. 33-Trevor Smith[6]; 3. 12-Troy Schreurs[7]; 4. 77M-Damon McCune[4]; 5. 14N-Nick Barger[3]; 6. 13MJ-Brandon Halverson[1]; 7. 23X-David Ekern[8]; 8. (DNF) 23-Brandon Bosma[5]

Property Solutions of America Heat 1 (8 Laps): 1. 14-Jody Rosenboom[1]; 2. 4-Cody Hansen[3]; 3. 9N-Wade Nygaard[7]; 4. 88-Travis Reber[2]; 5. 2K-Kevin Ingle[6]; 6. 14N-Nick Barger[4]; 7. (DNS) 23X-David Ekern

Property Solutions of America Heat 2 (8 Laps): 1. 11M-Brendan Mullen[1]; 2. 2-Derrik Lusk[2]; 3. 51A-Elliot Amdahl[4]; 4. 1-Nick Haygood[7]; 5. 20-Brant O'Banion[5]; 6. 77M-Damon McCune[3]; 7. 23-Brandon Bosma[6]

Property Solutions of America Heat 3 (8 Laps): 1. 15-Christian Bowman[1]; 2. 10J-Justin Jacobsma[5]; 3. 24BH-Joey Danley[4]; 4. 20X-Casey Fredrichsen[7]; 5. 86-Zac Taylor[3]; 6. 13MJ-Brandon Halverson[6]; 7. 12-Troy Schreurs[2]

Property Solutions of America Heat 4 (8 Laps): 1. 53-Jack Dover[2]; 2. 11X-Gregg Bakker[1]; 3. 101-Chuck McGillivray[3]; 4. 17-Lee Goos Jr[7]; 5. 5-Eric Lutz[4]; 6. 17B-Ryan Bickett[6]; 7. 33-Trevor Smith[5]

IMCA Racesaver Sprints

A Feature (20 Laps): 1. 81-Jared Jansen[14]; 2. 2D-Dusty Ballenger[9]; 3. 98-Nate Barger[18]; 4. 10S-Trevor Serbus[3]; 5. 5-Javen Ostermann[8]; 6. 24T-Christopher (Chris) Thram[7]; 7. 35-Mike Stegenga[1]; 8. 1S-Ryan Voss[15]; 9. 32T-Trefer Waller[10]; 10. 12L-John Lambertz[11]; 11. 02-Mitchell Dvorak[20]; 12. 24J-Jeff Reiman[13]; 13. 36-Chris Shoenrock[16]; 14. 20B-Bryan Park[2]; 15. (BF) 0H-Sam Henderson[19]; 16. (DNF) 17V-Casey Abbas[17]; 17. (DNF) 7-Johnny Sullivan[5]; 18. (DNF) 10D-Daniel Nekolite[6]; 19. (DNF) 20-Brant O'Banion[4]; 20. (DNF) 51A-Elliot Amdahl[12]

B Feature (10 Laps): 1. 17V-Casey Abbas[1]; 2. 98-Nate Barger[2]; 3. 0H-Sam Henderson[9]; 4. 02-Mitchell Dvorak[13]; 5. 17D-Robert Dvorak[4]; 6. 43MB-Jesse Lindberg[12]; 7. 20H-Logan Hershey[5]; 8. 32-Darin Spielman[6]; 9. 22W-Aaron Werner[8]; 10. 6B-Bayley Ballenger[14]; 11. (BF) 33S-Jeremy Schultz[3]; 12. (BF) 10-Lincoln Drewis[10]; 13. (DNS) 83-Justin Smith; 14. (DNS) 8-Micah Slendy; 15. (DNS) 31H-Phil Heynen

Heat 1 (8 Laps): 1. 20B-Bryan Park[2]; 2. 20-Brant O'Banion[3]; 3. 12L-John Lambertz[6]; 4. 24J-Jeff Reiman[4]; 5. 17V-Casey Abbas[5]; 6. 20H-Logan Hershey[7]; 7. 22W-Aaron Werner[8]; 8. (DQ) 10-Lincoln Drewis[1]

Heat 2 (8 Laps): 1. 2D-Dusty Ballenger[5]; 2. 10S-Trevor Serbus[2]; 3. 51A-Elliot Amdahl[6]; 4. 81-Jared Jansen[3]; 5. 98-Nate Barger[4]; 6. (DNF) 8-Micah Slendy[1]; 7. (DNF) 31H-Phil Heynen[7]; 8. (DNF) 43MB-Jesse Lindberg[8]

Heat 3 (8 Laps): 1. 24T-Christopher (Chris) Thram[4]; 2. 35-Mike Stegenga[1]; 3. 7-Johnny Sullivan[3]; 4. 1S-Ryan Voss[5]; 5. 33S-Jeremy Schultz[7]; 6. 32-Darin Spielman[2]; 7. 0H-Sam Henderson[6]; 8. 6B-Bayley Ballenger[8]

Heat 4 (8 Laps): 1. 10D-Daniel Nekolite[3]; 2. 5-Javen Ostermann[4]; 3. 32T-Trefer Waller[5]; 4. 36-Chris Shoenrock[1]; 5. 17D-Robert Dvorak[7]; 6. 83-Justin Smith[6]; 7. (DNF) 02-Mitchell Dvorak[2]

Late Model Street Stocks

A Feature (18 Laps): 1. 71-Zach Olivier[8]; 2. 64-Cory Yeigh[5]; 3. 3-Matt Steuerwald[3]; 4. 40-Tim Dann[9]; 5. 55-John Hoing[12]; 6. 45-Craig Hanisch[10]; 7. 51-Billy Prouty[2]; 8. 98-Dan Jensen[13]; 9. 21-Ronald Howe[4]; 10. (DNF) 13-Brian Hoing[15]; 11. (DNF) 99-Ryan DeBoer[14]; 12. (DNF) 29Z-JJ Zebell[7]; 13. (DNF) 25Z-Tyler Zebell[1]; 14. (DNF) 20X-Derrick Nordstrom[11]; 15. (DNF) 83X-Brylee Gough[6]

Heat 1 (8 Laps): 1. 64-Cory Yeigh[4]; 2. 51-Billy Prouty[2]; 3. 29Z-JJ Zebell[6]; 4. 83X-Brylee Gough[5]; 5. 40-Tim Dann[7]; 6. 20X-Derrick Nordstrom[3]; 7. 99-Ryan DeBoer[8]; 8. 13-Brian Hoing[1]

Heat 2 (8 Laps): 1. 3-Matt Steuerwald[2]; 2. 71-Zach Olivier[6]; 3. 21-Ronald Howe[3]; 4. 45-Craig Hanisch[7]; 5. 25Z-Tyler Zebell[1]; 6. 55-John Hoing[4]; 7. (DNS) 98-Dan Jensen

USRA B-Mods

A Feature (15 Laps): 1. 27-Tyler Myers[7]; 2. 16-Brock Hess[12]; 3. 1M-Camden Myers[11]; 4. 175-Ray Feltman[14]; 5. 22-Justin Voeltz[18]; 6. 21T-Trevor Tesch[17]; 7. 18D-Chris Goetz[5]; 8. 21X-Clint Erickson[19]; 9. 6K-Logan Kafka[20]; 10. 18-Corbin Erickson[9]; 11. 2G-Nathan Grehl[16]; 12. 4S-Chuck Chernotik Jr[15]; 13. 11-Lyndon Johnson[10]; 14. 81-Tanner James[2]; 15. 14NX-Skyelar DeVaney[13]; 16. (DNF) 1K-Scott Kennedy[3]; 17. (DNF) 45-Tucker Powell[1]; 18. (DNF) 22T-Tyler Tesch[4]; 19. (DNF) 97-Damien Vandenberg[6]; 20. (DNF) 21K-Dave Kennedy[8]

B Feature (8 Laps): 1. 21T-Trevor Tesch[2]; 2. 22-Justin Voeltz[5]; 3. 21X-Clint Erickson[4]; 4. 6K-Logan Kafka[7]; 5. 07-Aaron De Thury[6]; 6. 22W-Aaron Werner[3]; 7. 2I-Kadence Davenport[8]; 8. (DNF) 59-Jed Regnier[1]; 9. (DNS) 66-Jeff Wittrock; 10. (DNS) W-Doug Wallis

Heat 1 (6 Laps): 1. 22T-Tyler Tesch[4]; 2. 18-Corbin Erickson[6]; 3. 45-Tucker Powell[1]; 4. 14NX-Skyelar DeVaney[7]; 5. 59-Jed Regnier[3]; 6. 22-Justin Voeltz[5]; 7. (DNS) 66-Jeff Wittrock

Heat 2 (6 Laps): 1. 11-Lyndon Johnson[6]; 2. 81-Tanner James[2]; 3. 18D-Chris Goetz[4]; 4. 175-Ray Feltman[5]; 5. 21T-Trevor Tesch[7]; 6. 07-Aaron De Thury[3]; 7. 2I-Kadence Davenport[1]

Heat 3 (6 Laps): 1. 1M-Camden Myers[6]; 2. 27-Tyler Myers[5]; 3. 97-Damien Vandenberg[4]; 4. 4S-Chuck Chernotik Jr[3]; 5. 22W-Aaron Werner[1]; 6. (DNF) W-Doug Wallis[2]

Heat 4 (6 Laps): 1. 16-Brock Hess[6]; 2. 1K-Scott Kennedy[3]; 3. 21K-Dave Kennedy[5]; 4. 2G-Nathan Grehl[1]; 5. 21X-Clint Erickson[2]; 6. 6K-Logan Kafka[4]

USRA Hobby Stocks

A Feature (12 Laps): 1. 6-Dustin Gulbrandson[12]; 2. X-Tyler Schlumbohm[11]; 3. 15-Thomas Kracht[5]; 4. 86-Tracy Halouska[16]; 5. 8-Levi Vander Weide[6]; 6. 11T-Todd Uhl[9]; 7. 61N-Nick Brady[10]; 8. L82-Logan Fitzpatrick[8]; 9. 18K-Landon Krohn[3]; 10. 20-Travis Christensen[15]; 11. 44-Chad Kuhnert[14]; 12. 33JN-Joel Norris[2]; 13. 20B-Josh Bradley[4]; 14. 4T-Derek Baartman[13]; 15. 7A-Justin Van Otterloo[19]; 16. 69-Cayden Wessels[17]; 17. 88-Chad Dubac[18]; 18. 3-Brian Campbell[20]; 19. (DNF) 3J-James Adams[1]; 20. (DNF) 23-Marty Halouska[7]

B Feature (8 Laps): 1. 86-Tracy Halouska[1]; 2. 69-Cayden Wessels[7]; 3. 88-Chad Dubac[10]; 4. 7A-Justin Van Otterloo[4]; 5. 3-Brian Campbell[3]; 6. (DNF) 06-Kermit Rose[8]; 7. (DNF) 6Z-Zach Rose[9]; 8. (DNF) 67-Alec Blackford[5]; 9. (DNF) 151-Tony Morehead[6]; 10. (DNS) Y3-Walter Kiggins

Heat 1 (6 Laps): 1. 6-Dustin Gulbrandson[8]; 2. 3J-James Adams[3]; 3. 20B-Josh Bradley[5]; 4. 23-Marty Halouska[6]; 5. 4T-Derek Baartman[4]; 6. 86-Tracy Halouska[7]; 7. 7A-Justin Van Otterloo[1]; 8. 151-Tony Morehead[2]; 9. (DNS) 06-Kermit Rose

Heat 2 (6 Laps): 1. 18K-Landon Krohn[4]; 2. 33JN-Joel Norris[3]; 3. 61N-Nick Brady[7]; 4. L82-Logan Fitzpatrick[6]; 5. 44-Chad Kuhnert[5]; 6. Y3-Walter Kiggins[2]; 7. 67-Alec Blackford[1]; 8. (DNS) 6Z-Zach Rose

Heat 3 (6 Laps): 1. X-Tyler Schlumbohm[7]; 2. 11T-Todd Uhl[6]; 3. 8-Levi Vander Weide[5]; 4. 15-Thomas Kracht[8]; 5. 20-Travis Christensen[4]; 6. 3-Brian Campbell[3]; 7. (DNF) 69-Cayden Wessels[1]; 8. (DNS) 88-Chad Dubac