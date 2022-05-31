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FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

Published: May. 31, 2022 at 10:28 AM CDT|Updated: 1 hour ago

FORT LAUDERDALE, Fla., May 31, 2022 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, today announced results for the 13 weeks and the 26 weeks ended April 2, 2022. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and 26 weeks ended April 3, 2021.






 13 Weeks Ended


 13 Weeks Ended

REVENUES



April 2, 2022


April 3, 2021











RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

31,444,000


$

25,739,000

PACKAGE STORE SALES



8,148,000



7,830,000

FRANCHISE RELATED REVENUES



478,000



422,000

RENTAL INCOME




199,000



226,000

OTHER OPERATING INCOME (LOSS)


61,000



140,000

TOTAL REVENUES



$

40,330,000


$

34,357,000











NET INCOME ATTRIBUTABLE TO 







FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.


$

1,660,000


$

2,451,000











NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED


$

0.89


$

1.32


























 26 Weeks Ended


26 Weeks Ended






April 2, 2022


April 3, 2021











RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

59,656,000


$

48,510,000

PACKAGE STORE SALES



16,659,000



15,841,000

FRANCHISE RELATED REVENUES



924,000



808,000

RENTAL INCOME




398,000



413,000

OTHER OPERATING INCOME



96,000



165,000

TOTAL REVENUES



$

77,733,000


$

65,737,000











NET INCOME ATTRIBUTABLE TO 







FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.


$

3,224,000


$

3,231,000











NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED


$

1.73


$

1.74

View original content:

https://www.prnewswire.com/news-releases/flanigans-reports-earnings-301558038.html

SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

The above press release was provided courtesy of PRNewswire. The views, opinions and statements in the press release are not endorsed by Gray Media Group nor do they necessarily state or reflect those of Gray Media Group, Inc.