To find a list of the top performers in the NBA yesterday, including leaders in multiple statistical categories, see below.

Watch the NBA, other live sports and more on Fubo! Use our link to sign up for a free trial.

December 22 Points Leaders

Name Team Opponent Points Tyrese Maxey 76ers Raptors 33 Tobias Harris 76ers Raptors 33 Pascal Siakam Raptors 76ers 31 Joel Embiid 76ers Raptors 31 Jakob Poeltl Raptors 76ers 19 Gary Trent Jr. Raptors 76ers 17 OG Anunoby Raptors 76ers 12 Scottie Barnes Raptors 76ers 12 Kelly Oubre Jr. 76ers Raptors 8 Marcus Morris 76ers Raptors 7

December 22 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Joel Embiid 76ers Raptors 10 Jakob Poeltl Raptors 76ers 8 Tobias Harris 76ers Raptors 8 Scottie Barnes Raptors 76ers 7 Precious Achiuwa Raptors 76ers 6 Pascal Siakam Raptors 76ers 5 Marcus Morris 76ers Raptors 4 OG Anunoby Raptors 76ers 4 Gary Trent Jr. Raptors 76ers 4 Tyrese Maxey 76ers Raptors 4

Catch NBA action all season long on Fubo!

December 22 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Tyrese Maxey 76ers Raptors 10 Joel Embiid 76ers Raptors 9 Scottie Barnes Raptors 76ers 8 Tobias Harris 76ers Raptors 7 Dennis Schroder Raptors 76ers 6 Marcus Morris 76ers Raptors 5 OG Anunoby Raptors 76ers 5 Pascal Siakam Raptors 76ers 5 Malachi Flynn Raptors 76ers 2 Robert Covington 76ers Raptors 2

December 22 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Scottie Barnes Raptors 76ers 4 Joel Embiid 76ers Raptors 4 Robert Covington 76ers Raptors 1 Pascal Siakam Raptors 76ers 1 Paul Reed 76ers Raptors 1 Malachi Flynn Raptors 76ers 1 Marcus Morris 76ers Raptors 0 Javonte Smart 76ers Raptors 0 Tyrese Maxey 76ers Raptors 0 Kelly Oubre Jr. 76ers Raptors 0

Rep your team with officially licensed NBA gear! Head to Fanatics to find jerseys, shirts, and much more.

December 22 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Joel Embiid 76ers Raptors 2 Dennis Schroder Raptors 76ers 2 Precious Achiuwa Raptors 76ers 2 Robert Covington 76ers Raptors 1 Jakob Poeltl Raptors 76ers 1 OG Anunoby Raptors 76ers 1 Gary Trent Jr. Raptors 76ers 1 Gradey Dick Raptors 76ers 1 Kelly Oubre Jr. 76ers Raptors 1 Tobias Harris 76ers Raptors 1

December 22 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Gary Trent Jr. Raptors 76ers 5 Tobias Harris 76ers Raptors 5 Tyrese Maxey 76ers Raptors 4 Kelly Oubre Jr. 76ers Raptors 2 Joel Embiid 76ers Raptors 2 Scottie Barnes Raptors 76ers 2 Marcus Morris 76ers Raptors 1 Jalen McDaniels Raptors 76ers 1 Otto Porter Jr. Raptors 76ers 1 Gradey Dick Raptors 76ers 0

Get tickets for any NBA game this season at Ticketmaster!